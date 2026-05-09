Erneuter Massensturz beim Giro d'Italia

SID 09.05.2026 • 17:54 Uhr Der Deutsche Florian Stork muss sich im Zielsprint geschlagen geben. Favorit Jonas Vingegaard zeigt sich an der Spitze, wird aber vom Feld geschluckt. Überschattet wird die Etappe von einem erneuten Massensturz.

Radprofi Florian Stork hat einen Etappensieg und das Rosa Trikot des Gesamtführenden beim 109. Giro d’Italia hauchdünn verpasst. Der 29-Jährige vom Schweizer Team Tudor Pro Cycling musste sich im Zielsprint der von einem weiteren Massensturz überschatteten zweiten Etappe nur Guillermo Thomas Silva geschlagen geben.

Der Uruguayer vom Team XDS Astana übernahm durch den Erfolg beim Giro-Abstecher in Bulgarien auch die Gesamtführung vom französischen Auftaktsieger Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Stork (Bünde) folgt vier Sekunden dahinter auf Rang zwei.

Mehr als 20 Fahrer vom Massensturz betroffen

Überschattet wurde die 221 km lange Etappe von Burgas nach Weliko Tarnowo erneut von einem Massensturz: 22 Kilometer vor dem Ziel rutschten mehrere Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve im bulgarischen Dauerregen weg.

Mehr als 20 Fahrer waren von dem Crash betroffen, manche kollidierten mit der Leitplanke, darunter Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), Derek Gee-West (Lidl-Trek) und Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG). Der Australier Vine wurde in einem Krankenwagen abtransportiert. Im Anschluss wurde das Rennen über vier Kilometer neutralisiert, ehe es wieder aufgenommen wurde.

Vingegaard wird vom Feld geschluckt

Giro-Favorit Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), der nach Siegen bei der Tour de France und der Vuelta auch die dritte große Landesrundfahrt gewinnen will, blieb vom Massensturz verschont und führte das Rennen an der Spitze in die Schlussphase. Zwölf Kilometer vor Schluss setzte der Däne, der sich die dritte Bergwertung sicherte, zum Angriff an.

Kurz vor der Zieleinfahrt zollte Vingegaard jedoch seinem hohen Tempo Tribut und wurde vom sprintenden Verfolgerfeld gestellt. Er rollte zeitgleich mit dem Sieger ins Ziel, in der Gesamtwertung belegt Vingegaard mit zehn Sekunden Rückstand den 16. Rang.