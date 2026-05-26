Giro: Vierter Tagessieg für Vingegaard

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard hat beim Giro-Ausflug in die Schweiz die Muskeln spielen lassen und seine Führung im Gesamtklassement ausgebaut. Der 29-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike fuhr bei der Bergankunft der nur 113 km langen und komplett auf Schweizer Staatsgebiet ausgetragenen 16. Etappe auf 1644 m Höhe in Cari überlegen zu seinem vierten Tagessieg und verteidigte das Rosa Trikot problemlos.
Vierter Tagessieg für Vingegaard
In der Gesamtwertung liegt Vingegaard nun komfortable 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall (Decathlon CMA CGM), der am Dienstag mit 1:09 Minuten Rückstand als Zweiter ins Ziel kam. Jai Hindley aus Australien (Red Bull-Bora-hansgrohe) landete in Cari auf Rang drei.
Vingegaard hatte am Samstag mit seinem dritten Etappensieg die Führung bei der Italien-Rundfahrt übernommen, die am kommenden Sonntag in Rom endet. Falls er auf den schweren Dolomiten-Etappen der kommenden Tage nicht einbricht, wäre der zweimalige Tour- und einmalige Vuelta-Sieger der neunte Radprofi, der alle drei großen Landesrundfahrten mindestens einmal gewinnt.
Nicht mehr zum Etappenstart am Dienstag in Bellinzona trat der deutsche Sprinter Pascal Ackermann an. Der dreimalige Giro-Etappensieger, der in diesem Jahr nicht über zwei siebte Plätze hinausgekommen war, verließ die Rundfahrt wegen eines Magen-Darm-Infekts.
Das nächste Teilstück am Mittwoch über 202 km durch das Hinterland des Gardasees mit einem kleinen Schlussanstieg nach Andalo ist erneut herausfordernd, bietet aber eher eine Gelegenheit für Ausreißer als für Bergfahrer.