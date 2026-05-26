Giro: Vierter Tagessieg für Vingegaard

SID 26.05.2026 • 17:16 Uhr Der Däne lässt bei der Bergankunft in der Schweiz seine Muskeln spielen und nimmt Kurs auf den Gesamtsieg.

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard hat beim Giro-Ausflug in die Schweiz die Muskeln spielen lassen und seine Führung im Gesamtklassement ausgebaut. Der 29-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike fuhr bei der Bergankunft der nur 113 km langen und komplett auf Schweizer Staatsgebiet ausgetragenen 16. Etappe auf 1644 m Höhe in Cari überlegen zu seinem vierten Tagessieg und verteidigte das Rosa Trikot problemlos.

In der Gesamtwertung liegt Vingegaard nun komfortable 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall (Decathlon CMA CGM), der am Dienstag mit 1:09 Minuten Rückstand als Zweiter ins Ziel kam. Jai Hindley aus Australien (Red Bull-Bora-hansgrohe) landete in Cari auf Rang drei.

Vingegaard hatte am Samstag mit seinem dritten Etappensieg die Führung bei der Italien-Rundfahrt übernommen, die am kommenden Sonntag in Rom endet. Falls er auf den schweren Dolomiten-Etappen der kommenden Tage nicht einbricht, wäre der zweimalige Tour- und einmalige Vuelta-Sieger der neunte Radprofi, der alle drei großen Landesrundfahrten mindestens einmal gewinnt.

Nicht mehr zum Etappenstart am Dienstag in Bellinzona trat der deutsche Sprinter Pascal Ackermann an. Der dreimalige Giro-Etappensieger, der in diesem Jahr nicht über zwei siebte Plätze hinausgekommen war, verließ die Rundfahrt wegen eines Magen-Darm-Infekts.