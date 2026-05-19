Giro: Vingegaard verpasst Rosa Trikot

SID 19.05.2026 • 17:58 Uhr Der dänische Favorit Jonas Vingegaard kann Spitzenreiter Afonso Eulálio immerhin fast zwei Minuten abnehmen - und kommt näher ans rosafarbene Trikot heran.

Der dänische Topfavorit Jonas Vingegaard hat beim Giro d’Italia das Rosa Trikot des Gesamtspitzenreiters erneut verpasst!

Der 29-Jährige vom Team Visma – Lease a bike belegte nach dem Ruhetag zu Wochenbeginn im 42 km langen Einzelzeitfahren von Viareggio nach Massa lediglich Platz 13, verkürzte allerdings auf Rang zwei seinen Rückstand auf den führenden Portugiesen Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) um fast zwei Minuten auf nur noch 27 Sekunden.

Die Bestzeit auf der ebenen Strecke entlang der 20 km langen Promenade an der ligurischen Küste erzielte am Dienstag der Italiener Filippo Ganna (Netcompany Ineos) in 45:53 Minuten. 114 Sekunden langsamer war sein Teamkollege Thymen Arensman als zweitschnellster Fahrer, der Niederländer rückte in der Gesamtwertung 1:30 Minuten hinter Vingegaard auf Rang drei vor.

Radsport: Vingegaard holt auf – bester Deutscher auf Platz sechs

Mit 2:17 Minuten Rückstand auf Ganna belegte Max Walscheid (Neuwied/Lidl-Trek) als bester Deutscher Platz sechs.

Vingegaard konnte auf der Jagd nach der Spitze im Gesamtklassement nicht sein ganzes Potenzial im Kampf gegen die Uhr abrufen und benötigte überraschend gleich drei Minuten mehr als der Tagessieger.

Der zweimalige Tour-de-France-Gewinner und einmalige Vuelta-Sieger, der sich durch einen Giro-Erfolg als erst achter Radprofi der Geschichte mindestens einmal in die Siegerliste aller drei großen Landesrundfahrten eintragen würde, profitierte jedoch von der Schwäche seines iberischen Rivalen. Eulálio war beinahe fünf Minuten langsamer als Ganna und wurde nur 42.