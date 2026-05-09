Rad-Superstar mit besonderer Geste

SID 09.05.2026 • 11:33 Uhr Der zweimalige Tour-de-France-Sieger zieht mit einem optischen Detail beim Giro d'Italia die Aufmerksamkeit auf sich.

Beim Giro d’Italia gilt Radrennstar Jonas Vingegaard als haushoher Favorit auf den Gesamtsieg. In Abwesenheit seines Erzrivalen Tadej Pogacar liegen alle Augen auf dem Dänen. Wer beim Giro-Auftakt ganz genau hingeschaut hat, mag eine Besonderheit am zweimaligen Tour-de-France-Sieger entdeckt haben: Vingegaard fährt nicht nur mit seinem ikonischen roten Helm, sondern zudem mit rotem Nagellack am Ringfinger seiner linken Hand.

Vingegaard setzt optisches Zeichen

„Es ist für einen guten Zweck, um die Lebensbedingungen von Kindern in Dänemark zu verbessern“, erklärte Vingegaard in einem Beitrag seines Teams in den sozialen Medien. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen von Visma-Lease a Bike unterstützt der 29-Jährige eine Kampagne der dänischen Wohltätigkeitsorganisation „Borns Vilkar“ („Kinderwohlfahrt“).

„Jedes sechste Kind wird von seinen Eltern misshandelt, sei es psychisch oder körperlich“, erläuterte der Radrennstar. „Dagegen wollen wir vorgehen. Jedes Kind verdient es, zu Hause gute Lebensbedingungen zu haben.“ Im Rahmen der Aktion tun es überdies andere dänische Prominente ihrem Landsmann gleich. Eine kleine Geste, die auf Großes hinweist: „Jedes Kind, das Missbrauch ausgesetzt ist, ist ein Kind zu viel. Wenn also jemand da draußen das ebenfalls unterstützen möchte, muss er einen Fingernagel rot lackieren“, sagte Vingegaard.