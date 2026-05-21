Segaert gewinnt zwölfte Giro-Etappe - Kittel abgereist

SID 21.05.2026 • 17:36 Uhr Der Belgier Alec Segaert belohnt sich beim Giro d'Italia für eine überraschende Attacke kurz vor dem Ziel. Das Hauptfeld reagiert zu spät.

Der belgische Außenseiter Alec Segaert hat die zwölfte Etappe des 109. Giro d’Italia gewonnen. Der 23-Jährige düpierte am Donnerstag die Konkurrenz mit einer überraschenden Attacke kurz vor dem Ziel und feierte nach 175 Kilometern zwischen Imperia und Novi Ligure als Solist den größten Erfolg seiner Karriere. Seinem Rennstall Bahrain-Victorious bescherte Segaert den ersten Tagessieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Für die Mannschaft vom Persischen Golf läuft es in Italien blendend. Segaerts Teamkollege Afonso Eulálio bleibt an der Spitze der Gesamtwertung, durch seinen Sieg im Zwischensprint sammelte der portugiesische Underdog sechs Bonussekunden und baute seinen Vorsprung auf den dänischen Top-Favoriten Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) auf 33 Sekunden aus. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger verzichtete wie am Mittwoch auf eine weitere Attacke im Kampf um das Rosa Trikot.

Außenseiter Segaert siegt nach Solo-Attacke

Eulálio und Vingegaard rollten mit dem Hauptfeld drei Sekunden nach Sieger Segaert, der seinen ersten Sieg bei einer Grand Tour feierte, ins Ziel. Bester Deutscher wurde Florian Stork (Tudor Pro Cycling) als 17.

Am Freitag stehen 189 Kilometer auf dem Programm. Die 13. Etappe führt von Alessandria nach Verbania, die beiden Bergwertungen warten erst kurz vor dem Ziel knapp vor der Schweizer Grenze auf das Peloton.