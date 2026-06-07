Durststrecke beendet: Deutsches Podest beim Giro d'Italia

SID 07.06.2026 • 18:15 Uhr Antonia Niedermaier fehlen im Klassement 30 Sekunden zur siegreichen Niederländerin Demi Vollering. Diese komplettiert ihre Grand-Tour-Sammlung.

Radprofi Antonia Niedermaier hat den Giro d’Italia als erste Deutsche seit 13 Jahren auf dem Podium beendet.

Die 23-Jährige aus Rosenheim musste sich bei der Rundfahrt im Norden Italiens lediglich der Niederländerin Demi Vollering geschlagen geben, die durch den Gesamtsieg ihre Grand-Tour-Sammlung komplettierte. Die Europameisterin hatte 2023 die Tour de France Femmes und 2024 sowie 2025 die Vuelta gewonnen.

Giro d’Italia: Niedermaier bei der Schlussetappe auf Platz drei

Niedermaier belegte auf der 145 Kilometer langen Schlussetappe rund um Saluzzo den dritten Platz hinter der Italienerin Elisa Longo Borghini und Niamh Fisher-Black aus Neuseeland.

Zwischenzeitlich gehörte die deutsche Meisterin zu einer Führungsgruppe und lag im Klassement virtuell an der Spitze, doch Vollering schloss als Solistin auf und schnappte ihrer Landsfrau Anna van der Breggen den Sieg weg.

Vor dem Schlusstag hatte van der Breggen mit 49 Sekunden Vorsprung geführt, brach aber beim letzten Anstieg ein und verlor im Piemont das Rosa Trikot.

Niedermaier (Team Canyon) ist die vierte Deutsche nach Petra Rossner (1988), Claudia Lichtenberg (2008, 2009, 2013) und Judith Arndt (2010, 2011), die es auf das Giro-Podium schaffte. Lichtenberg holte 2009 den bislang einzigen Sieg.