Tour de France: Simon Geschke und Max Walscheid kritisieren Veranstalter: "Kein Actionfilm"

Schaut man sich die Etappen der ersten Woche genauer an, steckt in der Kritik der beiden deutschen Radprofis durchaus ein wahrer Kern. Mit drei Etappen in Dänemark startet die Tour 2022 und diese werden eines gemeinsam haben: einen unberechenbarer Seewind. Von den Fahrern wird vom Start weg höchste Konzentration verlangt.