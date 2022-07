Tour-de-France-Schock: Halsbruch nach Sturz wegen Fan

Oss hatte am Rand des Kopfsteinpflasters einen unachtsamen Fan mit dem Kopf touchiert und war zu Boden gefallen, der hinter ihm fahrende Gogl stürzte über sein Rad. Der Vorfall weckte Erinnerung an den folgenschweren Crash Tony Martins durch das Zutun von „Omi-Opi-Fan“, einer später gerichtlich verurteilten weiblichen Zuschauerin, welche die Tour-Gemeinde im vergangenen Jahr noch tagelang in Atem halten sollte.