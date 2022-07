109. Tour de France: Vorschau auf die 8. und 9. Etappe

Nach dem Grand Depart in Dänemark und einer Stippvisite in Belgien macht die Tour zum dritten Mal in diesem Jahr außerhalb von Frankreich Station - diesmal in der Schweiz. Und die Schlussphase nach 186,3 km vorbei am Genfer See und hoch zum Olympiastadion in Lausanne hat es in sich. Auf den letzten Kilometern warten Rampen mit zwölf und 13 Prozent Steigung auf die Fahrer.