Geschke über Alpe d'Huez: "Radsport, wie er sein sollte"

Auch der britische Sieger der Königsetappe Thomas Pidcock schwärmte von der Stimmung entlang der 21 berühmtesten Kehren des Radsports: "Dieser Slalom durch all die Fans und die Fahnen, das erlebst du nirgends so, wie hier in Alpe d'Huez", sagte der Brite im Anschluss an seinen Solo-Sieg.