Tour de France: Dominator setzt erstes Ausrufezeichen - Führender fällt weit zurück

In der Gesamtwertung hat Pogacar auf seinen nun ärgsten Widersacher Jonas Vingegaard, der Siebter wurde, 31 Sekunden Vorsprung. Dadurch macht sich Pogacar in einer exzellenten Ausgangslage am Freitag auf in Richtung erste Bergankunft an der Planches des Belles Filles. Bester Deutscher waram Donnerstag Lennard Kämna auf Platz 33.