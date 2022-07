Tour de France 2022: Geschke-Drama in den Pyrenäen - Vingegaard düpiert Pogacar

Einer dieser Teamkollegen ist Wout van Aert (Jumbo-Visma), der lange Zeit in einer Ausreißergruppe das Feld anführte, und ebenfalls am gepunkteten Trikot anklopfte. Der Belgier, der bereits das Grüne Trikot sicher hat, kämpfte bis in den letzten Anstieg um den Tagessieg. Nach seinen zehn Punkten am Col de Spandelles wäre er mit weiteren 20 Punkten um drei Zähler an Geschke vorbeigezogen. (SERVICE: Gesamtwertung der Tour de France)