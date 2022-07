Tour de France 2022 heute: 1. Etappe, Einzelzeitfahren LIVE im TV, Stream. Ticker

Der Kurs ähnelt dabei einer Stadtrundfahrt vorbei an vielen Höhepunkten der dänischen Hauptstadt. Er streift das lebhafte, zentrale Viertel Indre By, führt vorbei am Wahrzeichen Kleine Meerjungfrau und endet am Tivoli. Dort wird der erste Träger des Gelben Trikots ermittelt. (Alles, was Sie zur Tour de France wissen müssen)