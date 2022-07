Tour de France 2022: Michael Matthews gewinnt 14. Etappe - Simon Geschke weiter im gepunkteten Trikot

Grund zum Jubel hat Simon Geschke. Der Deutsche wird auch am kommenden Tag zum sechsten Mal in Folge mit dem gepunkteten Trikot des führenden in der Bergwertung in die Etappe gehen. Der 36-Jährige hatte am Vorabend zum fünften Mal das gepunktete Trikot übergestreift bekommen und damit im Herbst seiner Karriere die bisherige deutsche Bestmarke von Marcel Wüst aus dem Jahr 2000 überboten. (SERVICE: Bergwertung der Tour de France)