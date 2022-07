Wüst bietet Bergkönig Geschke eine Wette an: "Endlich mal rasieren"

Titelverteidiger Pogacar hatte am vergangenen Mittwoch in den Alpen einen kapitalen Einbruch erlebt und die Führung an Vingegaard verloren. „So leid es mir für Pogacar auch tut, man kann eine Tour auch in vier Minuten verlieren, wenn man die restlichen Kilometer der beste Fahrer ist“, meinte Wüst, der zu den Qualen der Fahrer vor dem großen Finale sagte: „In der letzten Tourwoche ist das eigentlich kein Fahrerfeld mehr, sondern ein Friedhof auf Rädern.“