Tour: Ex-Champion Bernal vor Rückkehr „froh, am Leben zu sein“

„Ich denke, ich sollte dankbar dafür sein, dass ich noch lebe und bei der Tour im Sattel sitze“, sagte der Tour-Sieger von 2019 am Mittwochabend.

Der 26-jährige Kolumbianer war Anfang 2022 bei einer Trainingsfahrt in seiner Heimat gegen einen stehenden Bus geprallt. Bernal erlitt zahlreiche Brüche sowie Verletzungen an der Wirbelsäule. Die am Samstag im spanischen Bilbao beginnende Große Schleife ist für ihn die erste dreiwöchige Landesrundfahrt seit dem Unfall.