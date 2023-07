"Das war für Gino": Bilbao widmet Sieg verunglücktem Mäder

Bilbao hatte sich auf der 10. Etappe im Schlusssprint einer Fluchtgruppe vor dem Augsburger Georg Zimmermann durchgesetzt. Anschließend zeigte der Profi von Bahrain-Victorious auf eine Gravur auf seinem Helm: "#rideforgino", stand dort geschrieben. Sein Teamkollege Mäder war letzten Monat bei der Tour de Suisse in eine Schlucht gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben.

"Es war schwer, sich in den letzten zwei Wochen mit den Gedanken an ihn auf die Tour vorzubereiten", gab Bilbao zu. Der erste Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt in 13 Jahren als Profi sei "ein ganz besonderer Moment für mich", sagte er. In der Gesamtwertung rückte der 33-Jährige sogar auf den fünften Rang vor.