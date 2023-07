Dopingverdacht! Radprofi Miguel Angel Lopez suspendiert

Der kolumbianische Radprofi Miguel Angel Lopez ist wegen eines „potenziellen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen“ vorläufig suspendiert worden. Das teilte der Radsport-Weltverband UCI am Dienstag mit. Dem 29-Jährigen wird die Verwendung und der Besitz einer verbotenen Substanz in den Wochen vor dem Giro d‘Italia 2022 zur Last gelegt.