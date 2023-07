„Gelebt wie ein Mönch“: Hindleys Verzicht zahlt sich aus

Der Sieg auf der fünften Etappe in Laruns, der auch seinem deutschen Edelhelfer Emanuel Buchmann zu verdanken war, hatte Hindley das Maillot jaune eingebracht. Im begehrtesten Stück Stoff des Radsports nimmt Hindley am Donnerstag auf der zweiten Pyrenäen-Etappe so unter anderem den legendären Col du Tourmalet in Angriff.