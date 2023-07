Irre Party-Szenen während Tour-Etappe! Fahrer gönnt sich Bier mit Fans

„Das war ein Fanklub von Aurélien (Paret-Peintre) und mir, aber das ist nicht nur ein Fanklub, sondern das sind wirklich gute Freunde“, erklärte Cosnefroy die irre Szene am nächsten Tag in der Mixed Zone in einem Gespräch, aus dem die Süddeutsche Zeitung zitiert: „Ich wusste, dass sie irgendwo am Aufstieg warten würden, aber nicht genau wo. In der Saisonpause treffen wir uns öfter, aber während der Saison sehen wir uns leider seltener.“