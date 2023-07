Tour de France 2023 & Vingegaard: Jumbo-Sportdirektor Niermann will bloß keine Spannung

"Ich bin sehr positiv, die Jungs sind alle super drauf. Wir haben alles richtig gemacht, aber leider ist Pogacar halt auch in guter Form", führte Niermann aus und gab zu: "Natürlich ist das ein gigantischer Zweikampf, der der Tour viel Aufmerksamkeit bringt. Dass es so eng ist, ist sehr schön für die Radsportfans."

Vingegaard liegt vor dem wichtigen Zeitfahren am Dienstag mit einem hauchdünnen Vorsprung von zehn Sekunden auf den slowenischen Tour-Sieger von 2020 und 2021 in Front. Die Vorentscheidung im Kampf um den Titel fällt spätestens am Samstag beim Anstieg nach Le Markstein in den Vogesen.