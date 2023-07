Sprinter Bauhaus steigt aus der Tour de France aus

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus wird bei seiner ersten Tour de France das Finale auf den Champs Elysees in Paris am kommenden Sonntag verpassen.

Der 29 Jahre alte Sprinter vom Team Bahrain Victorious stieg am Mittwoch auf der 17. Etappe nach Courchevel aus dem Rennen aus. Er verließ das Rennen am zweiten schweren Anstieg der Königsetappe, dem Cormet de Roselend.

Bauhaus steigt aus Tour de France aus

In die erwartete Sprintankunft am Donnerstag in Bourg-en-Bresse wird der Deutsche nicht mehr eingreifen.