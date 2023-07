Tour de France 2023: 1. Etappe in Bilbao heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Es geht wieder los. Die Tour de France startet in diesem Jahr zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder in Spanien, Auftaktort ist Bilbao.

Auf die Profis wartet dabei entgegen der Vorjahre kein Prolog , sondern sie müssen direkt von Beginn an hellwach sein.

Tour de France: Solo-Ritt zum Auftakt der 1. Etappe in Bilbao?

Nach dem Start in der nordspanischen Stadt müssen Tadej Pogacar und Co. nach 13 Kilometer die erste Bergwertung der Tour absolvieren. Sie läutet eine der bergigsten Frankreich-Rundfahrten der jüngeren Vergangenheit ein.

Im Anschluss an den Cote de Laukiz, einem Anstieg der dritten Kategorie, fährt das Peloton in Richtung der Atlantikküste, bei der die zweite von insgesamt fünf Bergwertungen ansteht.

„Pogacar gewinnt mit Finger in der Nase“

Die Entscheidung könnte am letzten Berg, dem Cote de Pike, rund zehn Kilometer vor dem Ziel fallen, sofern sich ein Solist an der steilen Rampe mit 20 Prozent Steigung absetzen kann. Ansonsten könnte es in Bilbao zum Massensprint der besten Sprinter kommen.