Tour de France 2023: Favoriten, deutsche Fahrer und Infos zu TV, Stream und Liveticker

Es ist mal wieder soweit: Die Tour de France , das wichtigste Radsport-Event der Welt, startet am 1. Juli, dieses Mal im spanischen Bilbao.

Insgesamt 3405,6 Kilometer, aufgeteilt auf 21 Etappen und so viele Berge wie lange nicht, müssen die Fahrer überwinden, um am Ende über den Zielstreifen auf dem Kopfsteinpflaster des Champs-Élysées zu rollen. (Die wichtigsten Begriffe der Tour)

Die Favoriten der Tour de France: Vingegaard und Pogacar

Vingegaard ließ die Aussage von Pogacar kalt: „Was zählt, ist, wer in der besten Verfassung ist. Ich kann genauso sagen, dass er der Favorit ist.“ Im Vorjahr hatte der Däne auch dank starker Team-Unterstützung Pogacar in die Schranken weisen können.

Tour de France: Deutsche Fahrer wollen wieder überraschen

Im Vorjahr fuhr Oldie Simon Geschke in seinem Karriere-Herbst noch einmal ins Rampenlicht. Der 37-Jährige vom Außenseiter-Team Cofidis eroberte auf der 9. Etappe das Bergtrikot und gab es erst am 18. Teilstück wieder ab. So lange war noch nie ein Deutscher mit dem rot-gepunkteten Jersey auf der Tour unterwegs gewesen.