Tour de France 2023: Nächste Pogacar-Attacke im Kampf um Gelb

Pogacar, schon am Donnerstag am Tourmalet der stärkere der beiden Protagonisten, trat bei der ersten Ankunft am legendären Berg nach 35 Jahren einen Kilometer vor dem Ziel auf 1415 m Höhe mächtig an. Vingegaard kämpfte wie ein Löwe, kam acht Sekunden nach seinem Rivalen ins Ziel - und behielt die Gesamtführung. Mit 17 Sekunden Vorsprung geht er in den ersten Ruhetag, es ist schon jetzt ein Duell für die Geschichtsbücher.