Thriller bei Tour de France! Deutscher Profi Bauhaus um Zentimeter geschlagen - Philipsen siegt in Massensprint

Yates bleibt in Gelb - Cavendish verpasst historische Chance

Der US-Amerikaner Neilson Powless attackierte wie schon am Sonntag mit dem Ziel, seine Führung in der Bergwertung auszubauen - was ihm im Laufe der Etappe gelingen sollte. Das Feld hingehen ließ es ruhig angehen - die Fahrer plauderten miteinander und rollten im Bummeltempo an der bildschönen baskischen Atlantikküste entlang.