Tour de France: Deutschem Helden werden alle Punkte abgezogen

Tour de France: Bauhaus werden Punkte gestrichen

Alles halb so wild, doch die dritte Strafe hat es in sich: Bauhaus werden alle 50 erfahrenden Klassement-Punkte für das Grüne Trikot des besten Sprinters abgezogen. Damit wird der bis dato achtplatzierte in dieser Wertung ganz nach hinten durchgereicht.