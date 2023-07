Tour de France: Jens Voigt bringt eine Sensation ins Gespräch

Cavendish-Rücktritt vom Rücktritt? „Nicht so unwahrscheinlich“

„Das ist gar nicht so unwahrscheinlich“, sagte Voigt bei Eurosport : „Ich hab da schon verschiedene WhatsApp-Nachrichten gelesen und die meisten sagen unisono: Ich glaub, das war‘s noch nicht, der hängt noch ein Jahr dran, so will er auf keinen Fall aufhören.“

Das langjährige Tour-Ass, selbst noch mit über 40 aktiv gewesen, hält den Gedanken für sehr plausibel: Fürs Aufhören habe der 38-Jährige „zu viel Biss, zu viel Ehrgeiz. Ich glaube wirklich, dass er sagt: Nee, so möchte ich das nicht beenden. Und auch seine Frau wird sagen: Mark, ich spüre das noch in dir. Fahr noch ein Jahr, wir warten auf dich und du fährst nochmal. Mindestens bis zur Tour.“

Schon direkt nach Cavendishs Sturz hatte Voigt in seiner Funktion als Kommentator erklärt: „Keiner hat es verdient, so abzutreten. Gerade nicht so ein Champion wie er und in der Form, in der er gerade ist. Das ist echt tragisch.“