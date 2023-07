Tour de France: "Pogacar ist der beste Fahrer der Welt"

Jonas Vingegaard hat seinen Rivalen Tadej Pogacar in den höchsten Tönen gelobt - und das ausgerechnet kurz nach dessen kapitalen Einbruch auf der 17. Etappe der Tour de France am Mittwoch.

Vingegaard: „Kann nur Gutes über ihn sagen“

Pogacar hatte nach dem extrem engen Duell mit Vingegaard in den ersten beiden Tour-Wochen zunächst im Zeitfahren am Dienstag eine deutliche Niederlage kassiert, ehe er auf der Königsetappe am Mittwoch komplett einbrach. Der Slowene, dessen Rückstand in der Gesamtwertung auf Vingegaard nun 7:35 Minuten beträgt, meldete sich am Donnerstagabend ebenfalls zu Wort.