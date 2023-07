Tour-Profi offenbart Todesangst

Eigentlich lebt Pierre Latour seinen Traum: Der 29-Jährige hat seine Leidenschaft Radfahren zum Beruf gemacht und nimmt in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal an der Tour de France teil.

„Das ist eine Angst, die ich nicht abschalten kann“, offenbarte er nach der 13. Etappe im Gespräch mit der französischen Tageszeitung Le Parisien . Diese Angst zwinge ihn, sich bei Abfahrten an das Ende des Feldes fallen zu lassen, um dann mit enormem Kraftaufwand wieder nach vorne zu kommen.

Ständige Angst! „Wie ein Alkoholiker“

Grund für diese Angst ist die Erfahrung mehrerer Stürze in der Vergangenheit - vor allem bei der Tour of Oman 2019, als er sich zwei Brüche in der linken Hand zugezogen hatte.