Tour-Skandal! Zuschauer löst Crash aus! Tour de France heute: Die 15. Etappe LIVE im TV, Stream, Ticker

Nachdem am Samstag sogar das Rennen zwischenzeitlich neutralisiert werden musste, ging es am Sonntag zwar etwas glimpflicher ab - die Debatte um die offensichtlich zu geringe Distanzlosigkeit dürfte indes weiterschwelen.

Was war passiert? Ein Zuschauer war knapp 130 Kilometer vor dem Ziel in Saint-Gervais Mont-Blanc auf die Straße getreten und hatte Sepp Kuss zu Fall gebracht, der am Arm des Radsport-Enthusiasten am Streckenrand hängen geblieben war. In der folgenden Kettenreaktion erwischte es noch mehr Fahrer.