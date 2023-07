Tour de France: Unfassbares Sekundendrama bei den Frauen

Die Niederländerin Demi Vollering hat die Tour de France der Frauen gewonnen und die Nachfolge ihrer Erzrivalin Annemiek van Vleuten angetreten. Beim abschließenden Zeitfahren in Pau behauptete die 26-Jährige das Gelbe Trikot, das sie am Samstag mit einem überragenden Etappensieg am Tourmalet übernommen hatte.