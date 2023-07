Zimmermann hadert mit verpasstem Bergtrikot

"Das Zielband war verdeckt von der Kurve. Mein Tacho hat mir angezeigt, dass es noch 300 Meter bergauf geht. Aber die Zielwertung wird nicht immer an der allerhöchsten Stelle abgenommen", erklärte Zimmermann, der sich zu früh verausgabte. Erst 70 Meter vor dem Ziel habe er den Zielstrich gesehen: "Dann war nicht mehr viel zu machen, ich konnte nicht mehr überholen. Das war wirklich ärgerlich. Ich hätte es heute in den Beinen gehabt. Es ist doof gelaufen."

Mit zwei Punkten Rückstand in der Bergwertung startet Zimmermann am Sonntag in die 208,9 km lange zweite Etappe nach San Sebastian. Ob er einen erneuten Angriff auf das Gepunktete Trikot wagt, ließ er zunächst offen. "Man muss in die frühe Fluchtgruppe gehen. Ich muss mich noch mit der sportlichen Leitung beraten und dann werden wir eine gute Taktik finden", sagte Zimmermann, der für das Team Intermarche-Circus-Wanty in die Pedale tritt.