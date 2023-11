Tour de France 2025 bietet Sprintern Gelb-Chance

Der erste Träger des Gelben Trikots bei der Tour de France 2025 wird aller Voraussicht nach ein Sprinter. Wie der Veranstalter ASO am Donnerstag verkündete, beginnt die 112. Auflage der Frankreich-Rundfahrt mit einer 185 km langen Flachetappe mit Start und Ziel in Lille.

Letztmals war 2020 ein Sprinter beim Grand Depart ins Maillot jaune gefahren, damals siegte in Nizza der Norweger Alexander Kristoff. Die Tour 2024 beginnt mit einer mittelschweren Etappe in Italien.

Die Tour de France verzichtet 2025 auf einen Grand Depart im Ausland und startet nach drei Jahren Unterbrechung wieder in Frankreich. Die Große Schleife war zuletzt zwei Mal in Kopenhagen (2022) und in Bilbao (2023) im Ausland gestartet.