Tour de France: Doping-Test verpasst! Vingegaard verrät Details

Der zweimalige Sieger der Tour de France hat zugegeben, dass er einen verpassten Doping-Test in seiner Akte stehen hat.

Details zum verpassten Doping-Test von Vingegaard

„Ich hatte mein Handy in der Küche gelassen und die Türklingel hat nicht funktioniert. Sie haben versucht, mich anzurufen, aber es war klar, dass es unmöglich ist, mich zu erreichen“, berichtete der 26-Jährige.

Das sei „natürlich nicht cool“ gewesen, „aber sie sind dann zwei Tage später gekommen. Du wirst dann da getestet, aber natürlich ist es nicht toll, wenn so ein verpasster Test über dir schwebt.“

Tour-Dominator spricht über Test-Stress

„Man muss es sich immer merken“, sagte er über das System: „Es ist mühsam, aber wenn ich nur zu Hause bin, ist es nicht so schwierig.“

„Es ist eine Schande, dass ...“

Die zahlreichen Tests im modernen Profiradsport seien eine „gute Sache“, so Vingegaard, der sich aber bewusst ist, dass Zweifel dadurch nicht gänzlich ausgeräumt werden können. „Es hilft. Alle Tests sind negativ, aber in gewisser Weise klingt das hohl, weil sie vor 20 Jahren auch getestet wurden“, sagte der Däne.

Dennoch sei der Radsport heutzutage deutlich sauberer als in der Doping-Hochzeit in den 1990er und 2000er-Jahren: „Ich nehme nichts, und da ich die Tour de France zweimal gewinnen konnte, ohne etwas zu nehmen, glaube ich, dass alle anderen auch nichts nehmen“, sagte Vingegaard. „Ich denke, es ist eine Schande, dass wir unter dem leiden, was vor 20-30 Jahren passiert ist.“