Tour-Rivalität Pogacar/Vingegaard "für die Geschichtsbücher"

Tadej Pogacar gegen Jonas Vingegaard: Es war das Giganten-Duell der letzten Jahre im Radsport und vor allem bei der Tour de France - und das soll auch so bleiben. „Ich denke, dass wir eine Rivalität haben werden, die in die Geschichtsbücher eingehen wird“, sagte der Slowene Pogacar am Samstag in Japan vor dem Kriterium von Saitama: „Wir sind gut für eine Show in den nächsten Jahren.“