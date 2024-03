Tour de France auch 2024 in der ARD

Radsportfans dürfen sich auch in diesem Jahr über eine Übertragung der Tour de France im Ersten freuen. Wie die ARD am Donnerstag bekannt gab, hat sich der Rundfunkverbund wie schon in den vergangenen Jahren beim Veranstalter ASO die Rechte für die Frankreich-Rundfahrt (29. Juni bis 21. Juli) gesichert. Auch die einwöchige Frauen-Tour ab dem 12. August ist Teil der Vereinbarung.