Früher Tod schockt Radsportwelt

Zatewitsch begann seine internationale Karriere 2001 beim UCI Continental Team. Er gewann in diesem Jahr den Grand Prix International de la ville de Nogent-sur-Oise, die russische Meisterschaft im Kriteriumsrennen und Etappen beim Grande Prémio Internacional Costa Azul, der Tour Alsace sowie der Bulgarien-Rundfahrt.

Der Russe war zur Saison 2011 als Profi bei Itera, der Nachwuchsmannschaft von Katjuscha, tätig und stieg ein Jahr später in das in der World-Tour beheimatete Pro-Team auf. Erfolge von Zatewitsch waren u.a. der Gewinn beim Eintagesrennen Le Samyn in Belgien (2013) sowie Etappensiege bei der Lombardischen Woche (2013) und der Katalonien-Rundfahrt (2016).