"Mittelfristig das Ziel" - Denk träumt von Tour-Sieg

"Primoz soll und darf nicht stürzen, wir haben viele technische Etappen", so Denk. Der Slowene Roglic - der im vergangenen Jahr noch für das Topteam Jumbo-Visma (heute Visma - Lease a bike) an den Start ging - soll so weit vorne wie möglich mitfahren. Um ihn in Position zu bringen, soll ihn das Team "mit massiver Manpower schützen". In der Vergangenheit hatte Roglic immer wieder Pech mit Stürzen. 2021 verpasste er den Gesamtsieg knapp hinter Superstar Tadej Pogacar.