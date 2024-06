111. Tour de France: Vorschau auf die 2. Etappe

Eine Frankreich-Rundfahrt, geprägt vom Gedenken an einen der größten Radfahrer Italien: In Rimini, wo die erste Etappe der Tour am Samstag endete, starb Marco Pantani, wegen seiner Triumphe und trotz seiner (Doping)-Skandale geliebt, 2004 im Alter von nur 34 Jahren. Im Startort der zweiten Etappe, in Cesenatico nahe seiner Geburtsstadt Cesena, wurde "Il Pirata" zum Radsportler. Und später zu einem Volkshelden, der auf dem Höhepunkt seines Schaffens 1998 Giro und Tour in einem Jahr gewann - dies gelang seitdem niemandem mehr.