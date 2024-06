Ackermann feiert Tour-Debüt - Froome nicht nominiert

Das Team Israel-Premier Tech nominierte den Sprinter aus Kandel für die am 29. Juni beginnende Frankreich-Rundfahrt.

Pascal Ackermann feiert im reifen Radsport-Alter seine Premiere bei der Tour de France, für den einstigen Topstar Christopher Froome gibt es indes keine Rückkehr zur Frankreich-Rundfahrt. Wie das Team Israel-Premier Tech am Freitag bei der Bekanntgabe seines Aufgebots für die am 29. Juni in Florenz beginnende Tour mitteilte, geht die Equipe mit Sprinter Ackermann vornehmlich auf die Jagd nach einem Etappensieg.