Bei 35 Grad in Florenz: 111. Tour de France gestartet

In Florenz ist am Samstagmittag die 111. Tour de France gestartet. Um Punkt 12.00 Uhr gingen 176 Fahrer in der berühmten Großstadt der Toskana auf die Reise, die sie über 3498 km in 21 Etappen nach Nizza bringen wird. Wenig später erfolgte der scharfe Start.

Beim Auftakt herrschte in Nord-Italien große Hitze, bei rund 35 Grad ging es los. Die erste Etappe führt über anspruchsvolles Terrain nach Rimini an der Adria-Küste.

Die Tour begann erstmals in ihrer Geschichte in Italien, erstmals endet sie nicht in Paris. In der Hauptstadt laufen die letzten Vorbereitungen auf die am 26. Juli beginnenden Olympischen Sommerspiele.