Eurosport und ARD: Tour über 100 Stunden live im Free-TV

Radsportfans können sich auch in diesem Jahr über eine umfangreiche Fernseh-Berichterstattung von der Tour de France freuen. Eurosport überträgt die 111. Ausgabe des wichtigsten Radrennens der Welt, das am Samstag (erstmals) in Italien startet, insgesamt 105 Stunden live im Free-TV. Hinzu kommen umfangreiche Angebote bei discovery+, wo alle Etappen in voller Länge im Livestream zu sehen sein werden.

Mit einer ungewohnt schweren Etappe mit über 3600 Höhenmetern startet die Frankreich-Rundfahrt am Samstag in Florenz. Ungewöhnlich ist auch das Ende der Tour nach drei intensiven Wochen: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte endet sie nicht in Paris. Weil in der Hauptstadt die finalen Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele laufen, steigt das Finale bei einem Zeitfahren in Nizza.