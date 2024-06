Pogacar-Teammanager: "Vingegaard ist großer Tour-Favorit"

Trainingsrückstand hin, Tadej Pogacar her: Titelverteidiger Jonas Vingegaard bleibt zumindest für den Teammanager seines schärfsten Rivalen der heißeste Sieganwärter für die am 29. Juni beginnende Tour de France.

Vor der Tour: Pogacar dominiert den Giro

Der Slowene Pogacar, Toursieger 2020 und 2021, hatte zuletzt in überlegener Manier den Giro d‘Italia gewonnen und will als erster Profi seit Marco Pantani 1998 das Giro/Tour-Double schaffen. „Aber natürlich war Tadej nach dem Giro müde. Er hatte harte Tage, an denen er 8000 Kilokalorien verbrannt hat, an denen er sehr hohe Wattzahlen getreten hat“, sagte Matxin.