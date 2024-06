Tour de France 2024: Route mit allen Etappen mit Streckenprofil und Zeitplan

Der Etappenplan der Tour de France 2024: Auf die Fahrer warten auch in diesem Jahr 21 anspruchsvolle Etappen. Los geht es 2024 zum ersten Mal überhaupt in Italien. Alle Details zu den Etappen gibt es bei SPORT1!

Der Etappenplan der Tour de France 2024: Auf die Fahrer warten auch in diesem Jahr 21 anspruchsvolle Etappen. Los geht es 2024 zum ersten Mal überhaupt in Italien. Alle Details zu den Etappen gibt es bei SPORT1!

Gleich zwei Besonderheiten bietet die Tour in diesem Jahr: Der Auftakt findet zum ersten Mal in Italien statt. Die ersten drei Etappen werden durch Italien führen, ehe die vierte Etappe den Weg nach Frankreich findet. Außerdem endet zum ersten Mal nicht in Paris. Wegen der Olympischen Spiele endet die Tour dieses Jahr mit einem Einzelzeitfahren in Nizza.