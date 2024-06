Tour de France: Alle Sieger seit 1903 mit Ullrich, Merckx & Pogacar

Die Tour de France ist eines der größten und beliebtesten Sportereignisse der Welt. Seit 1903 zieht sie die Radsportfans aus aller Welt in ihren Bann. 2024 wird sie bereits zum 111. Mal ausgetragen. ( Die Tour de France 2024 im LIVETICKER )

SPORT1 präsentiert zunächst die erfolgreichsten Fahrer (fünf Siege) bei der Tour de France und danach alle Sieger seit 1903 in der Übersicht.

5 Siege: Jacques Anquetil (1957, 1961-1964)

„Maitre“ Jacques war der erste Fahrer, der die Tour fünfmal gewann, trotzdem war der kühle Franzose bei seinen Landsleuten nie so beliebt wie sein Dauerrivale und der ewige Tour-Zweite Raymond Poulidor, der Großvater des heutigen Superstars Mathieu van der Poel.

5 Siege: Eddy Merckx (1969-1972, 1974)

Bei keinem Sportstar passte der Spitzname so perfekt. Denn die belgische Radsport-Ikone war tatsächlich ein „Kannibale“. Für ihn war in jedem Rennen und auf jeder Etappe der Sieg das Ziel. Der wohl beste Radsportler der Geschichte gewann neben fünf Tour-Gesamtwertungen (und 34 Etappen) auch die Vuelta, fünfmal den Giro d‘Italia, siebenmal Mailand-Sanremo, dreimal Paris-Roubaix, fünfmal Lüttich-Bastogne-Lüttich und wurde dreimal Straßen-Weltmeister.

5 Siege: Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Frankreich wartet seit dem letzten großen Auftritt des „Dachs“ mittlerweile seit 39 Jahren auf einen weiteren Gesamtsieger. Dabei wäre 1985 wohl Hinaults Teamkollege Greg LeMond schon stärker gewesen, musste sich aber im Team des auch im Fußball berüchtigten Magnaten Bernard Tapie der Teamhierarchie beugen. Ironischerweise war Hinault ein Jahr später in Topform, hielt sich aber an sein Versprechen und verhalt LeMond zum ersten Toursieg eines US-Amerikaners. Bis 2016 blieb Hinault der Tour im Betreuerstab erhalten und kleidete regelmäßig seine Nachfolger in das legendäre Gelbe Trikot.