Tour de France: Der König meldet sich zurück

Knapp drei Monate nach seinem schweren Sturz kündigte Vingegaards Team Visma-Lease a Bike am Donnerstag die Teilnahme des 27 Jahre alten Dänen an, dämpfte dabei aber zugleich die Erwartungen. Auch der ebenfalls lange verletzte Wout van Aert ist dabei.

Zum Grand Depart nach Florenz am 29. Juni reist Vingegaard mit einer Portion Ungewissheit. Seit seinem folgenreichen Crash auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt Anfang April hat er kein Rennen mehr bestritten.

Tour: Vingegaard wird da sein

„Wir wissen natürlich nicht, zu was es jetzt reichen wird. Und wir werden vorsichtig sein, weil er vor der Tour nicht fahren konnte. Aber er wird da sein, gesund und motiviert“, sagte Sportdirektor Martijn Zeeman.

Zugleich zeigte er sich „sehr stolz“ auf Vingegaard und dessen Trainerteam: „Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, was für ein Champion er ist, mental und körperlich.“

Hinter Vingegaard, dem Toursieger von 2022 und 2023, liegt eine wochenlange Reha. Neben einer Schlüsselbeinfraktur hatte er sich mehrere Rippenbrüche zugezogen. Zudem erlitt Vingegaard eine Lungenquetschung sowie einen Pneumothorax. Es war der bislang größte gesundheitliche Rückschlag in der Karriere des Überfliegers. Das Krankenhaus in Vitoria-Gasteiz hatte er nach zwölf Tagen Aufenthalt verlassen, seit Mai trainierte er intensiv, vor allem in der Höhe.