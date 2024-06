Tour de France: Drama um Legende Cavendish auf erster Etappe

Doch schon beim Grand Départ der 111. Frankreich-Rundfahrt zwischen Florenz und Rimini hat der Sprintspezialist ordentlich zu kämpfen und musste schon am ersten Berg abreißen lassen. Der 39 Jahre alte Brite ist an seine körperlichen Grenzen gestoßen und musste sich während der Fahrt übergeben.

Cavendish erleidet „Hitzeschlag“

Cavendishs bittere Vorahnung

So anspruchsvoll der Auftakt ist, so groß erwiesen sich auch die Probleme des 39-Jährigen, der seine Karriere wohl am Ende des Jahres beenden wird. Schon am ersten Anstieg offenbarten sich die Schwierigkeiten des Radprofis, der sichtbar bemüht von Konkurrent Bryan Coquard abgekühlt werden musste und nicht mit dem Hauptfeld mitfahren konnte.