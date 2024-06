Tour de France: Politt als Pogacar-Helfer am Start

Tadej Pogacar peilt seinen dritten Tour-Gesamtsieg an. Nils Politt steht als Helfer bereit.

Tadej Pogacar peilt seinen dritten Gesamtsieg bei der Tour de France an - und bekommt dafür ein schlagkräftiges Team an die Seite gestellt. Das Team UAE Emirates bestätigte am Donnerstag seinen achtköpfigen Kader für die 111. Frankreich-Rundfahrt (ab 29. Juni) und ist vor allem für die Berge bestens gerüstet. Der Kölner Nils Politt soll im flachen und hügeligen Terrain einen wichtigen Beitrag zu Pogacars angepeiltem Giro-Tour-Double leisten.