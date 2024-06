Tour de France: Wenn Träume wahr werden - Degenkolb feiert spezielles Jubiläum

Der vom zweiten Tour-Etappensieg begleitet den 35 Jahre alten Routinier, wenn er am Samstag in Florenz in die 111. Frankreich-Rundfahrt startet. „Ich bin froh, glücklich und stolz, dass ich die zehnte Große Runde in Angriff nehme“, sagte Degenkolb: „Ich bin bereit für die Tour.“